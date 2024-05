Aido Provinciale di Torino in festa per celebrare il 51° anniversario

Di fronte a 2.500 spettatori presso il “salotto” cittadino del teatro Alfieri di Torino, ieri sera si è celebrato il 51° anniversario dalla fondazione dell’Aido Provinciale di Torino con lo spettacolo “Danzano le stelle”.



Gli artisti ingaggiati per l’occasione sono stati i ballerini di Arte y Flamenco di Monica Morra, il trio Romano Martini Gallo, la pluri iridata coppia Ylenia Chiattone e Mirco Delle Fratte, Francesco Peirolo, la No Limits Company, la Luponero Company, Federico Tarabbia, il Balletto di Torino e la Turin Tappers di Davide Accossato.





A condurre la serata l’artista e scenografa Giorgia Manto, affiancata dalla nota presentatrice televisiva Elia Tarantino e dal Presidente dell’Aido Provinciale di Torino Valter Mione, che ha ringraziato in particolare le autorità, tutti i nostri volontari, gli operatori sanitari ed i trapiantati presenti in sala ed informato e sensibilizzato il pubblico in tema di donazione di organi, tessuti e cellule.





Prima dell’inizio dello spettacolo, nell’anteprima, si è esibito il giovane maestro di pianoforte non vedente Fabrizio Sandretto, che due anni fa aveva aperto i lavori dell’Eurovision Song Contest di Torino, accompagnato sul palco dal presidente Mione, mentre al termine della prima parte della serata si è esibito il cantante e cantautore torinese Mario Bellovino, che ha presentato in esclusiva il suo nuovo brano “Vivi dentro me”, dedicato all’Aido torinese.





Giorgia Manto ha poi presentato con un commovente monologo, il giovane cestista trapiantato di fegato Emanuele Fiore, che dopo aver portato la propria testimonianza sul palco, affiancato da Mione e dal Romagnoli, ha lasciato la parola per un breve saluto ai due neo Vice Presidenti eporediesi di Aido Piemonte Paola Rabbione e Corrado Bellono.





Dopo la performance di Davide Accossato si sono svolte le premiazioni degli artisti intervenuti, riconoscimento poi assegnato anche a Giorgia Manto, ad Elia Tarantino ed a Luciana Enescu, titolare della Eneselle, che si è occupata dell'organizzazione della serata e che ha permesso alla sezione torinese di raccogliere i fondi necessari per poter proseguire con serenità nella propria quotidiana attività nel territorio.