Lotta alla droga, due pusher arrestati dai carabinieri di Nichelino

Nichelino dichiara guerra allo spaccio di droga e nel giro di pochi giorni i carabinieri fanno scattare le manette per due pusher.

Il primo episodio al Boschetto

Il primo episodio è avvenuto nel fine settimana nel quartiere Boschetto. I militari dell'Arma, durante un controllo serale, hanno notato uno scambio sospetto tra due individui, che si è rivelato essere una cessione di stupefacenti, fermando subito i soggetti coinvolti: in breve è emerso che uno dei due era il venditore, mentre l'altro aveva appena acquistato la droga.

Il compratore è stato segnalato alla prefettura, mentre il sospetto spacciatore è stato arrestato e poi condotto in caserma per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno poi ottenuto un mandato di perquisizione per l'abitazione del giovane, dove hanno scoperto una quantità significativa di hashish e altre sostanze stupefacenti.

Pusher arrestato in via Juvarra

Il secondo episodio si è verificato invece lunedì in un giardino nella zona di via Juvarra, all'incrocio con via XXV Aprile, quando i militari dell'Arma hanno fermato un giovane che stava smerciando marijuana e hashish. Sequestrate le dosi, per il pusher sono scattate le manette.

L'intervento dei carabinieri ha permesso di interrompere l'affare illecito, sventando la diffusione di nuova droga sul territorio di Nichelino.