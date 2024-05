Colonnina di ricarica elettrica in via Correggio: ancora mesi di verifiche prima di vederla attiva

Ci vorranno ancora mesi mesi per vedere attiva la colonnina di ricarica elettrica che da tempo giace inutilizzata e coperta da un cartone in via Correggio, all’altezza del civico 20.

La risposta all’interpellanza presentata dal consigliere Matteo Tabasso (Torino Bellissima), che chiedeva chiarimenti a riguardo, è stata data durante l’ultimo consiglio della Circoscrizione 8.

"Dopo la domanda agli uffici, c'è una fase di verifica, poi iniziano i lavori, dopodiché occorre fare la richiesta di allaccio a IRETI (che impiega due mesi) e infine c'è la verifica. Tra tutte le verifiche ci vorranno ancora dagli 8 ai 10 mesi” spiega il consigliere riportando la risposta data in consiglio.

Intanto in largo Mentana è stata allestita una nuova cabina elettrica, al posto di alcuni parcheggi, e che ha destato qualche polemica tra i residenti. “Un’altra bruttissima cabina elettrica, davvero uno scempio in mezzo a una piazza. Mi chiedo come sia stato possibile autorizzare un manufatto come quello” aggiunge ancora Tabasso.