Il New Yorker si trasforma in “Torineser”: i luoghi iconici di Torino “visti” dagli illustratori in mostra alla Nuvola Lavazza

The New Yorker è sicuramente una delle riviste più note a livello internazionale, anche e soprattutto conosciuta e riconosciuta per le sue copertine illustrate. Dall'idea di Marco Gallo e Luciano Aiello, fondatori del Curve Creative Studio, è invece nato “The Torineser”, progetto editoriale ispirato proprio al periodico statunitense.

The Torineser

The Torineser si è quindi concretizzato in una serie di copertine di una rivista immaginaria in cui diversi illustratori si sono cimentati nella rappresentazione di luoghi iconici di Torino: “Il nostro - spiegano Gallo e Aiello – è un progetto collettivo che usa l'illustrazione per raccontare Torino, come già fatto in altre città; le copertine, grazie al supporto del nostro partner Illustation, si sono anche trasformate in stampe acquistabili in 2 formati. Il prossimo step, per cui stiamo dialogando con il Comune, riguarderà luoghi abbandonati”.

La mostra alla Nuvola Lavazza

Per celebrare il 6° anniversario dall'apertura , la Nuvola Lavazza ha scelto di ospitare proprio una mostra su The Torineser, con una selezione delle illustrazioni – dove il caffè rientra in modo preponderante - realizzate da Helga Aversa, Aurora Bartoli, Katia Boarino, Chiara Chinaglia, Alessandro Damin, Luca Grassi, Erica Lazzeri, Nice and the Fox, Cinzia Piazza, Luna Ronco, Alessandra Sartoris, Valerio Sigismondi, Taccigram, Andrea Tomasino, Vittoria Zorzi. Truly Design e Ilaria Urbinati. L'esposizione è stata inaugurata oggi e resterà allestita nell'atrio centrale dal 15 giugno fino al 15 settembre.