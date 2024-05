Da Moncalieri a Castrocaro al successo nella Be.go. Music Academy: continua il momento magico di Simo Veludo

Simo Veludo, cantante classe '95 di Moncalieri, è uscito vincitore dalla terza edizione della Be.go. Music Academy di Castelfiorentino (FI), la famosa accademia musicale in cui 40 cantautori provenienti da tutta Italia si interfacciano con le più grandi realtà discografiche ed editoriali della scena musicale italiana, tra questi Sony Music Publishing, Honiro Label, Diego Calvetti e Giuseppe Anastasi. Borsa di studio di 1000 euro

Simo Veludo ha vinto una borsa di studio del valore di 1000 euro per le "qualità artistiche dimostrate durante l'academy", premio consegnatogli direttamente da Diego Calvetti, autore, produttore e direttore d'orchestra conosciutissimo nell'ambito musicale, ha diretto anche l'orchestra del Festival di Sanremo per il brano vincitore di Sanremo 2018, "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta & Fabrizio Moro. Simo ha conquistato la giuria con una sua nuova canzone inedita dal titolo "Torino, la notte e i Murazzi".

Oltre a Diego Calvetti, durante l'academy si sono interfacciati con Simo e gli altri cantautori moltissimi esperti di musica, da Giuseppe Anastasi (insegnante di songwriting al CET di Mogol, autore dei successi di Arisa e Michele Bravi) a Daniele Coro (autore multiplatino), fino ad arrivare a Roberto Razzini (managing director di Sony Music Publishing) e a Shune (producer di Bresh e Tedua) e tantissimi altri. Il trionfo nel 2021 a Castrocaro

Per Simo Veludo, questo non è il primo successo: ha già vinto infatti il prestigioso Festival di Castrocaro nel 2021, andato in onda in prima serata su Rai Due davanti a quasi un milione di telespettatori, con un inedito scritto e cantato da lui; e ha partecipato a Sanremo Giovani, sempre nell'annata 2021/2022, arrivando tra gli ultimi 30 finalisti selezionati da tutta Italia. Simo Veludo ha aperto anche il Festival di Ritmika di Moncalieri nel 2021 con i suoi brani più celebri.