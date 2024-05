Moncalieri, domani la presentazione dell'edizione 2024 della “Guida dei Ristoranti della Tavolozza”

A Moncalieri è in programma domani, venerdì 24 maggio, alle ore 17 nel salone della Famija Moncalereisa in via Alfieri 40, la presentazione dell'edizione 2024 della “Guida dei Ristoranti della Tavolozza”.

All’incontro interverranno la giornalista ed esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca, Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina, presenterà le iniziative per la raccolta di fondi per l’Ospedale Pediatrico di Moncalieri: l'incontro sarà condotto dal giornalista gastronomo Roberto Pisani. Al termine della presentazione saranno offerti assaggi appositamente preparati dai ristoranti LA ROSA ROSSA, FRA FRIUSCH, RABEZZANA e MONTI. Il servizio ai tavoli a cura degli Allievi dell’Istituto Alberghiero Giovanni Giolitti di Torino.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria in segreteria Famija dalle 15 alle 20 tel 011.3740916

“La “Guida dei Ristoranti della Tavolozza” – commenta Claudio Porchia, presidente dell’Associazione - taglia il traguardo della decima edizione. Un risultato importante di cui siamo orgogliosi e che vogliamo condividere con i moltissimi amanti della buona cucina che ci seguono e che ci incoraggiano nella nostra attività. La guida, sia in formato cartaceo che digitale, si è dimostrato uno strumento importante, per quanti vogliono scoprire una cucina regionale autentica, dove la tradizione è grande protagonista. Anche questo anno abbiamo confermato la scelta del colore della copertina, il verde, che vuole essere un riconoscimento per i ristoranti selezionati e che sono impegnati sui temi della cucina sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Sono dieci i nuovi locali inseriti in guida per un totale complessivo che si attesta in 120. Una fotografia aggiornata di un mondo, quello della ristorazione in continua evoluzione”.

"La confermata scelta di proporre i testi in tre lingue registra sempre un grande successo fra i turisti stranieri, in particolare dei vicini francesi, amanti della cucina italiana. Una pubblicazione indispensabile per scoprire locali accoglienti, dove è possibile mangiare bene, ma anche per conoscere un territorio, la sua cultura, la sua tradizione e i suoi personaggi. Ristoranti che utilizzano prodotti tutelati e garantiti, garantendo un’accoglienza certificata dall’adozione del Decalogo della Tavolozza. Un’ospitalità da ricordare e da raccontare e che alimenta un passaparola positivo fra gli amanti della buona tavola - prosegue Porchia - Come sempre non diamo voti o punteggi perché vogliamo offrire ai lettori un orientamento nell’infinità delle proposte gastronomiche e suggerire un itinerario per la scoperta di gusti e sapori. Per ogni locale sono indicate le informazioni classiche, sui giorni di chiusura, numeri di telefono, prezzi medi dei menù e siti internet e, quando possibile, il nome dei proprietari e dei collaboratori, di cucina e di sala, i veri attori protagonisti, che animano e rendono vivo e accogliente un locale".

I simboli aiutano i lettori nella scelta: indicano la presenza di menù vegetariani, di spazi dedicati ai bambini, del WiFi, del dehors, del parcheggio e del costo medio. Quando è presente il simbolo del fiore, segnala chef che utilizzano i fiori come ingredienti delle loro preparazioni. Una cucina, quella con fiori, che vede la nostra associazione impegnata da anni per la sua promozione e valorizzazione. Ed è proprio il tema della cucina con i Fiori che ci vede protagonisti da anni di una Festival giunto alla quinta edizione e che si svolgerà ad Alassio dal 12 al 15 aprile del 2024.

Questa pubblicazione è il frutto del lavoro di numerosi collaboratori, fra giornalisti, cuochi nel tempo libero e addetti ai lavori, tutti volontari che credono nel progetto e la cui preziosa collaborazione è fondamentale. Voglio rivolgere un particolare ringraziamento a Barbara Ronchi della Rocca, autorevole e competente madrina del progetto, per i suoi raffinati consigli; a Rocco Moliterni per la consulenza preziosa; a Giuseppe Dosio, Roberto Pisani, Marina Salvetto, Federica Betti e Claudia Sugliano per le segnalazioni e accurate verifiche.

"Grazie all’impegno degli sponsor, in particolare l’azienda Eurodrink, anche questa edizione viene pubblicata senza chiedere alcun contributo economico ai ristoranti. Questa scelta ci rende liberi di valutare senza condizionamenti le proposte inserite in guida. Una garanzia in più per i lettori", conclude Claudio Porchia.