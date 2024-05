Museo Forte Bramafam a Bardonecchia: inizia la stagione di apertura al pubblico

Con domenica 2 giugno inizia la stagione di apertura al pubblico del Museo Forte Bramafam di Bardonecchia, un luogo dove si conserva la memoria della storia militare del Regno d’Italia, vista attraverso quegli uomini che questa storia hanno creato e vissuto. Oltre 2000 oggetti: uniformi, artiglierie, armi e materiali della vita quotidiana dei soldati del Regio Esercito, inseriti in fedeli ricostruzioni ambientali, accompagnano il visitatore dentro la storia. Ricordiamo anche che il forte è sezione staccata del Museo Nazionale di Artiglieria di Torino.

"Il prossimo anno saranno 30 anni che siamo al Bramafam - racconta Pier Giorgio Corino, direttore del Museo e anima dell’iniziativa - siamo riusciti a salvarlo dalla distruzione, trasformarlo in un museo. Quasi da non crederci. Le sensazioni che ci colgono percorrendo le sale sono il ricordo di com’erano quegli ambienti nel 1995. Quasi dubitiamo che siamo riusciti fare tutto questo. Se ci fossimo limitati al solo restauro delle strutture forse sarebbe stato tutto più semplice, ma l’idea che ci ha travolto e che ha preso sempre più corpo, è stata quella di trasformare il forte in un museo vivo, dove porre al centro della narrazione il “bene” storico, per conservare e tramandare la memoria, esponendo i materiali in modo tale che gli oggetti coinvolgano il visitatore e che siano gli stessi oggetti a raccontare la loro storia."

"Alla fine della visita i turisti spesso vengono a ringraziare per quello che abbiamo fatto, si stupiscono che non siamo conosciuti e del disinteresse che circonda la nostra iniziativa. Alcuni insinuano il dubbio che diamo fastidio per quello che abbiamo fatto, specie quando vengono a sapere che siamo un’associazione di volontariato che paga un affitto allo Stato per restaurare un bene dello Stato".