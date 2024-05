Con ePOsistema, in 15 mesi raccolti oltre 130 chili di rifiuti dal fiume di Torino

Fare canottaggio per migliorare il benessere neurologico delle persone, ma anche come motore di cura per chi sta affrontando cicli di chemioterapia.

Ma anche la raccolta dei rifiuti sulle sponde del fiume, corsi di fotografia ed escursioni alla scoperta della fauna che popola il corso d'acqua, anche nel cuore della città. Tutto questo è stato - da ottobre 2022 a marzo 2024 - "ePOsistema", progetto che ha visto la Canottieri Esperia in prima fila con la Fondazione per la ricerca sul cancro e l'Università di Torino. Per loro, il sostegno della Città e il finanziamento della Compagnia di San Paolo con il bando "Sportivi per natura". A fare da cornice, un corso d'acqua che vanta 8 chilometri di superficie navigabile. Un ambiente "famigliare", ma che ha saputo stupire.