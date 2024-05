Aut aut di Intifada Studentesca a Geuna: "Sì alla riapertura delle biblioteche, se Rettore accetta confronto aperto"

"Non negozieremo al ribasso. Siamo disponibili a fare riaprire le biblioteche, se il Rettore Stefano Geuna accetterà un confronto in una seduta congiunta di Senato Accademico e CdA aperto a tutti, come fatto qualche mese fa con il bando Maeci". È questo l'aut aut che arriva dall'Intifada Studentesca, che questa mattina ha organizzato un incontro aperto a Palazzo Nuovo.

Stop agli accordi con Israele

Siamo al 16° giorno di occupazione, da parte dei collettivi studenteschi di sinistra, della struttura di via Sant'Ottavio e degli altri poli con l'obiettivo che l'Università di Torino ponga fine a qualsiasi tipo di accordo e scambio con gli atenei israeliani. Ieri c'è stato l'attacco su Rafah da parte di Israele, con 40 morti e decine di feriti.

"Consapevoli delle critiche"

Da oltre due settimane c'è il blocco completo all'attività didattica con le lezioni online. "Questa scelta politica - ha spiegato una delle studentesse - ci permette di avere forza per portare determinate istanze dalle quali il Rettore cerca di rifuggire". "Siamo consapevoli - hanno aggiunto - sia delle critiche del personale che degli studenti, ma non possiamo tirarci indietro rispetto al genocidio in Palestina".

"Non siamo ascoltati"

"Se stiamo bloccando la didattica - hanno rincarato da Intifada Studentesca - non è perché ci piace, ma perché non siamo ascoltati. Il Rettore ha sospeso entrambe le sedute di Senato e Cda a tempo indeterminato, dimostrando di non volersi aprire ad un confronto reale con gli studenti".

"Cerca di prenderci - hanno aggiunto - per sfinimento, aspettando che la tempesta passi: non smetteremo di mobilitarci se prima non avremo un confronto con il Rettore per chiedere la rescissione degli accordi di UniTo con le università israeliane e l'industria bellica".

Prove di dialogo

Ma da parte degli studenti arrivano prove di dialogo, in particolare per venire incontro ai lavoratori e lavoratrici in appalto dell'Università di Torino. "Sono stati costretti a ferie forzate perché il loro ricollocamento non erano possibile a causa delle politiche di esternalizzazione portate avanti dall'Ateneo: questo fa la differenze a fine mese".