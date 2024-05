Moncalieri, vandali provano a rubare le offerte dalla cassette della parrocchia di corso Roma

Non c'è rispetto neppure per un luogo sacro come una chiesa. D'altra parte, dopo che nei mesi scorsi erano stati presi di mira i cimiteri di Beinasco, Chivasso e Rivalta, solo per citare alcuni casi, ormai non c'è più da stupirsi di nulla, anche se se fa male dover raccontare dell'episodio di vandalismo che ha interessato la parrocchia di Santa Giovanna Antida di corso Roma a Moncalieri.

Forzate le cassette delle offerte

Nel fine settimana appena trascorso, ignoti hanno forzato i contenitori metallici destinati alle offerte dei fedeli, causando danni significativi. Fortunatamente, i malintenzionati non sono riusciti a portare via il denaro contenuto al loro interno, ma resta la gravità del gesto.

Adesso indagano i carabinieri

I responsabili della parrocchia hanno scoperto il tentativo di furto, quando hanno trovato i contenitori palesemente rovinati e hanno immediatamente chiamato i carabinieri per denunciare l'accaduto. I militari dell'Arma hanno iniziato ad indagare e non escludono alcuna pista, da quella di qualche disperato alla bravata di alcuni ragazzini.