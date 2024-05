Dopo il maltempo le scuole fanno acqua: al Marro di Moncalieri laboratorio di informatica ancora inagibile

Dopo le piogge dei giorni scorsi, sopralluogo dei tecnici dell'edilizia di Città metropolitana di Torino con la dirigente scolastica alla succursale del Majorana di Moncalieri in via Torino: i locali sono stati considerati idonei all'uso scolastico fatta eccezione del laboratorio di informatica dove sono ancora in corso alcuni interventi e dove sono già state rimosse alcune lastre in cartongesso antisfondellamento imbibite d'acqua per permettere l'asciugatura del solaio sottostante.