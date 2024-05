Spaccate, rapine a mano armata, furti: via Plava vive nel terrore: "Sembra di essere nel Far West"

Nel tardo pomeriggio di giovedì scorso la tentata rapina a mano armata nel punto vendita Presto Fresco all'angolo con via Pola, nella notte tra venerdì e sabato la spaccata nella tabaccheria al civico 63. Via Plava si ritrova suo malgrado al centro della cronaca e i commercianti di quest'area di Mirafiori sud adesso vivono nella paura.

"In passato mai stati grossi problemi, poi ultimamente..."

"Da qualche giorno a questa parte, quando arrivo con la macchina al negozio, la prima cosa che guardo è se trovo la saracinesca ancora a posto", dice la titolare di un noto negozio della zona. "In passato non c'erano mai stati grossi problemi, ma in questi ultimi giorni è successo di tutto. E adesso non nego di temere, non solo per me, ma anche per i miei figli e i ragazzi della zona".

Il racconto del tabaccaio: "Tutto in un minuto e mezzo"

Davide, il titolare della tabaccheria presa d'assalto alcune sere fa, racconta quello che è successo. "Tutto è durato un minuto e mezzo, forse meno: era da poco passata la mezzanotte. Usando la macchina come un bulldozer hanno provato a sfasciare la saracinesca, ma appena sono riuscita a sollevarla di quel tanto che gli ha permesso di entrare, l'allarme ha subito iniziato a suonare. E se la sono data a gambe".

Per questo, sono riusciti a portare via pochissime cose, con le telecamere che li hanno ripresi, anche se erano con cappelli e cappucci in testa. "A giudicare dalla loro altezza secondo me non erano neppure maggiorenni. E l'auto che hanno usato era stata pure rubata. Sono andati a sbattere poco dopo, nel tentativo di fuggire, hanno mollato la vettura e sono scappati a piedi", ha detto ancora il tabaccaio. Davide non usa mezzi termine per raccontare quanto è successo: "Fino a qualche tempo fa questa era una zona tranquilla, adesso sta diventando il Far West. I problemi sono iniziati quando hanno chiuso la caserma dei carabinieri, poi qualche tempo fa anche il comando della Polizia locale in via Morandi. Questo territorio adesso non è più presidiato e per i ladri e i malviventi diventa tutto più semplice. Non sarà un caso se ci sono stati tutti questi episodi a breve distanza".

"Perché è stata chiusa la caserma dei carabinieri?"

Il giorno prima ecco la tentata rapina a mano armata nel tardo pomeriggio di giovedì 23 maggio. "E per fortuna che non è successo nulla. C'era gente nel supermercato in quel momento", racconta una delle cassiere del Presto Fresco, Luana. "E' stato bravissimo il nostro responsabile Roberto a bloccare il rapinatore: un ultracinquantenne non italiano, forse tossico. Poi sono arrivate le forze dell'ordine e tutto è finito bene, ma la paura è stata tanta".

Una negoziante ricorda che anche una pizzeria in corso Unione Sovietica, poco più avanti, era stata presa di mira. "E qualche mese fa i ladri erano entrati anche nel negozio di telefonia, portando via la merce che c'era in esposizione, dopo aver forzato la saracinesca. Non si vive più bene adesso...". E conclude amaramente: "Ci sono pochi controlli anche la sera. Manca una caserma qui in zona, abbiamo fatto una raccolta firme ma niente. Speriamo di non dover contare altri brutti episodi prossimamente".