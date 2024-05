Giovedì 30 maggio, al Casinò di Sanremo, Raffaella Ranise presenterà il suo libro "Le regine Inglesi" nell'ambito dei Martedì Letterari

Domani Giovedì 30 maggio ore 16.30 nel teatro del Casinò in collaborazione con lo Zonta Club Sanremo Raffaella Ranise presenta: “Le regine Inglesi. Le magnifiche sovrane che hanno preceduto Elisabetta II” ( Marsilio) . ) Il libro veste in copertina il foulard del Mughetto della Maison Daphné Sanremo, fiore che sin dalla Regina Vittoria è stato simbolo di buon auspicio per i Reali Inglesi. Letture scelte con gli studenti dell’Istituto Ruffici- Aicardi. Ingresso libero.

Le regine inglesi. Fin dall’epoca dei romani, l’Inghilterra è stata il paese delle regine.

Le sovrane che hanno governato nella terra di Britannia, prima di Elisabetta II, sono dieci, alcune molto note, altre poco conosciute e trascurate nei libri di storia. Sono state bambine, spose spesso giovanissime, madri, ma soprattutto sono state persone che hanno governato, fatto scelte politiche, preso decisioni di pace o di guerra.

Sono state regnanti fiere di un popolo che ancora oggi unisce il proprio destino a quello della monarchia.

Questo libro attraversa le vicende delle protagoniste della Storia inglese a partire dal dominio romano sulla Britannia, e si conclude con il regno della regina Vittoria, che segna l’apice dell’Impero. Spiccano Boudicca, che sfidò i romani, Eleonora d’Aquitania, una delle figure femminili centrali del Medioevo, Maria, tristemente nota come la Sanguinaria, Elisabetta I e, naturalmente, la regina Vittoria.

Il racconto di un’epoca e la narrazione dei fatti storici avanzano di pari passo con il ritratto più umano e intimo di queste regine, la cui fierezza, coraggio e desiderio di essere protagoniste del proprio tempo hanno lasciato un solco nella Storia.

Grazie alle vite di donne che hanno affrontato con dignità il trono, l’altare e addirittura il patibolo, l’augurio è di incuriosire il lettore su un regno ricco di fascino e leggende, trasmettendone lo spirito del tempo.

Il libro è idealmente dedicato alla regina Elisabetta II, la più amata di sempre.

Raffaella Ranise nata a Imperia, si è laureata in giurisprudenza all’Università degli studi di Genova. Ha collaborato alla cattedra di diritto del lavoro della stessa Università, presso il polo imperiese. Ha pubblicato, insieme a Giuseppina Tripodi, Rita Levi- Montalcini: aggiungere vita ai giorni (Longanesi 2013). Per Marsilio ha pubblicato Noi un punto nell’universo. Storia semplice dell’astronomia (con la collaborazione di Francesca Matteucci, 2016), I Romanov. Storia di una dinastia tra luci e ombre (2018), Gli Asburgo. Da Sissi a Zita (2022).

Il 4 giugno nel teatro dell’ Opera del Casinò di Sanremo nell’ ambito dei Martedì Letterari ore 16.30 l’On. Valdo Spini, Presidente del Circolo culturale Rosselli presenta il libro:”Sul colle più alto. L’elezione del presidente ella Repubblica dalle origini a oggi”. (Solferino) . Ingresso libero.