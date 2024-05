Academy Bus Company: al via una nuova classe a San Mauro Torinese

Bus Company, azienda leader nel settore della mobilità in Piemonte, continua a incidere sul futuro del trasporto pubblico con un'iniziativa ambiziosa e innovativa: la sua Accademia per Autisti.

L'Academy, lanciata all’inizio del 2022, si è sempre posta come obiettivo quello di formare gli autisti del domani, dotandoli non solo di competenze tecniche di guida, ma anche di abilità relazionali e conoscenze in aree cruciali come sicurezza, sostenibilità e attenzione alle diversità.

La professione dell'autista, oggi più che mai, richiede un mix di professionalità e versatilità. "Il ruolo dell'autista è di fondamentale importanza," afferma Fabrizio Corona docente e responsabile dell’Academy di Bus Company. "Oltre alla guida sicura e competente, gli autisti devono essere capaci di gestire le relazioni con i passeggeri e di informare su tematiche attuali legate alla mobilità nel suo complesso."

L'Academy ha recentemente raggiunto un traguardo significativo con l'inaugurazione di una nuova aula a San Mauro Torinese. Oltre 20 giovani hanno iniziato il loro percorso formativo, pronti a diventare il volto nuovo e moderno di una delle maggiori aziende leader del settore.

"Questi giovani rappresentano il futuro della mobilità," continua Corona. "Siamo orgogliosi di poter offrire loro un'opportunità di crescita professionale e personale in un ambiente stimolante e all'avanguardia."

L'iniziativa dell'Academy non si limita alla formazione tecnica. Gli aspiranti autisti vengono istruiti anche su come gestire le situazioni di emergenza, promuovere la sostenibilità ambientale e rispettare e valorizzare le diversità culturali tra i passeggeri. Questo approccio olistico garantisce che i nuovi autisti siano pronti a rispondere alle sfide del futuro con competenza e sensibilità.

Bus Company continua a dimostrare il suo impegno verso l'innovazione e la qualità del servizio, investendo nella formazione e nello sviluppo delle nuove generazioni di autisti. L'Academy è solo uno dei molti passi che l’azienda piemontese sta compiendo per rimanere all'avanguardia nel settore della mobilità.

Con l'avvio di questa nuova classe, Bus Company rafforza ulteriormente la sua posizione di leader, preparando un team di professionisti pronti a guidare la mobilità del domani con passione e competenza.

Per informazioni o per inviare il tuo curriculum scrivi a: academy@buscompany.it