Premiate a Collegno le classi vincitrici di “GiocAmbiente Agenda 2030”

Premiate a Collegno le classi 3A (primaria Don Sapino) e 2C (secondaria primo grado Anna Frank), vincitrici di “GiocAmbiente Agenda 2030”, l’inedito gioco-concorso online rivolto a primarie e secondarie di primo grado che, nell’ambito del progetto di educazione ambientale per l’a.s. 2023/2024 "Cidiu per la scuola" ha messo in palio due “assegnoni” da 150 euro per l’acquisto di materiale didattico.

L’Amministratore Delegato di Cidiu Servizi SpA Giovanni Pesce, partecipando alla consegna del premio, ha commentato: “Ci tenevo ad essere qui con voi oggi per portare a nome del Gruppo Cidiu i saluti miei e del Presidente di Cidiu SpA Marcello Mazzù perché per noi è importante che a scuola si rifletta sulla questione ambientale. Nella speranza che crescendo possiate portare avanti con convinzione quanto appreso, rivolgo un grazie speciale agli insegnanti e alle insegnanti che hanno aderito alle nostre proposte formative e vi hanno guidato in questo percorso”.

Il progetto di educazione ambientale “Cidiu per la scuola” ha coinvolto quest’anno quasi 5 mila studenti con una serie di laboratori pratici in aula per le scuole dell’infanzia e primarie (il più richiesto “Le mille vite della carta”) e lezioni in aula per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Ogni classe ha inoltre ottenuto una licenza per la piattaforma didattica multimediale cidiu.scuolapark.it, da utilizzare a cura del docente referente senza vincoli di tempo e orari per approfondire le tematiche trattate. Per la prima volta le attività di educazione ambientale proseguiranno anche in estate coinvolgendo alcuni centri estivi del territorio servito da Cidiu.

In aggiunta alla tradizionale offerta formativa, tra febbraio e aprile 2024 Cidiu, ha inoltre realizzato una serie di spettacoli teatrali nelle scuole dotate di auditorium, sale polivalenti o teatri. L’iniziativa ha coinvolto quasi 900 alunni di IIS Natta di Rivoli, IIS Majorana di Grugliasco, IC di Druento, IC Matteotti di Rivoli, dove sono andate in scena le repliche di due diversi spettacoli: