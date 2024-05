Un gruppo di studenti pro Palestina si incatena davanti al rettorato: "Stanno bruciando le persone e non vogliono parlarci"

Alcuni giovani di Intifada Studentesca si sono incatenati al cancello del Rettorato, lato via Po, per chiedere un incontro col rettore Stefano Geuna . Alle 9 era previsto il Senato Accademico online e alcuni di coloro che dal 13 maggio occupano Palazzo Nuovo hanno potuto collegarsi con la seduta, grazie alla presenza del rappresentante degli studenti Michail Papadopoulos .

Solo a lui è stato permesso di prendere parola, in quanto membro del Senato e, quando una delle studentesse incatenate ha iniziato a parlare, il suo audio è stato silenziato. " Resteremo incatenati fino a quando non avremo un confronto di persona - ha dichiarato - e la possibilità di sedere al tavolo con loro. Stanno bruciando vive delle persone, stanno massacrando un popolo e non vogliono venire a parlarci perché sanno che abbiamo ragione" .

Secondo gli studenti le regole hanno prevalso sull'empatia: i docenti hanno parlato di scritte sui muri e non dei 45 morti civili nel raid a Rafah, di guerra in Ucraina e non dei 36 mila palestinesi uccisi a partire da ottobre. La loro richiesta di rivedere gli accordi con le università israeliane, valutando il rischio di dual use delle ricerche, non è stata presa in considerazione.