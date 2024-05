Job Film Days 2024: la quinta edizione con una rassegna dedicata al regista Daniele Segre

Cinque anni di Job Film Days, cinque anni di film dedicati al tema del lavoro e dei diritti, con ospiti internazionali, giovani registi e pellicole di qualità. Diretto da Annalisa Lantermo e organizzato dall’Associazione Job Film Days Ets con il Museo Nazionale del Cinema, il festival, costruito con una fitta rete di istituzioni e associazioni locali e nazionali, torna dal 1° al 6 ottobre 2024 .

La manifestazione, per la sua quinta edizione, si terrà al Cinema Massimo di Torino, ma come ormai di consueto prevede una serie di eventi collaterali in altri cinema e luoghi, per allargare il racconto del mondo del lavoro ad altre arti e altri pubblici. Confermate le sezioni degli scorsi anni, il festival annuncia una rassegna per ricordare il regista Daniele Segre, recentemente scomparso, e i suoi film sul tema del lavoro.

Job Film Days, in questi anni, si è affermato come punto di riferimento per il cinema dedicato al lavoro e ai diritti, tema sempre molto attuale. Del resto, il festival non propone soltanto le opere realizzate nell’ultimo anno e mezzo, ma apre lo sguardo anche su produzioni del passato, per dimostrare come il lavoro abbia da sempre caratterizzato una parte della cinematografia. L’interesse sull’argomento e su questa manifestazione è testimoniato dal crescente numero di partner, ogni anno sempre più numerosi non solo nel sostegno alla manifestazione, ma nella proposta di eventi, iniziative, proiezioni e convegni.

La struttura: sono aperte le call per i concorsi

Restano le sezioni competitive e non competitive, con eventi speciali e focus tematici accanto a incontri, convegni e masterclass.

Sono aperte le call per i due concorsi principali: il Premio “Lavoro 2024” JFD – Inail Piemonte, dedicato a lungometraggi di finzione e documentari prodotti in Italia e all’estero sulle tematiche del lavoro; il Premio “Job for the Future 2024” JFD – Camera di commercio di Torino, per i cortometraggi realizzati in Europa da registi Under 40, sui lavori “emergenti” e le sfide del lavoro contemporaneo (www.jobfilmdays.org).

L’iscrizione delle opere ai concorsi può avvenire attraverso la piattaforma FilmFreeway (www.filmfreeway.com) e la scadenza per l’iscrizione è fissata al 15 luglio 2024.

La rassegna su Daniele Segre

A febbraio di quest’anno, purtroppo, ci ha lasciati Daniele Segre. Regista piemontese, autore del «cinema della realtà» e di spettacoli teatrali, era un talento poliedrico che negli anni, fra le sue diverse attività (è stato anche docente e sceneggiatore), ha saputo costruire con rigore e coerenza un cinema che documenta il lavoro come terreno del conflitto sociale, aiutandoci a comprenderne anche la complessa realtà personale, oltre che collettiva. Per questo Job Film Days gli dedicherà uno spazio importante proiettando alcune opere che ha realizzato sul tema del lavoro. Le proiezioni saranno accompagnate da incontri con professionisti che lo hanno accompagnato per la realizzazione dei film e con esperti che l’hanno conosciuto e seguito.