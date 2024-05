L’associazione dei “Feliciani” si presenta a Narzole

I Feliciani nascono da un’idea di Alessandro Invernizzi, giovane imprenditore che ha portato Lurisia – le bibite e le terme – al successo internazionale, ma che ha anche conosciuto il difficile percorso della malattia. Una leucemia, diagnosticatagli nel 2009, curata e recidivata per quattro volte, lo ha portato via nel 2020, a soli 48 anni, ma è stato proprio nei 18 metri quadrati della sua camera sterile che è germogliato il pensiero dei Feliciani. Alessandro aveva un bisogno vitale di guardare oltre quelle mura e pensare alla vita come un dono da ricambiare impegnandosi a rendere il mondo migliore di come lo aveva trovato, per i suoi bambini ma non solo.

Gli “estremisti della felicità” fanno capolino, quindi, in un momento di massima difficoltà: è la cifra di un pensiero che può vivere nella concretezza delle vite di tutti, che fa appello alla responsabilità e alla scelta consapevole. Essere Feliciano non significa, infatti, negare il dolore, ma accettarlo e superarlo facendo appello ai momenti belli, che ciascuno sperimenta nel corso della vita, trasformati in benzina per la quotidianità e moltiplicati attraverso la condivisione. La felicità, infatti, è un bene che non si consuma ma cresce esponenzialmente con l’uso e la “contaminazione”, così come, per converso, la tristezza è un sentimento che si riduce e si divide se affrontata insieme agli altri.

Per non disperdere questa preziosa “eredità”, alcuni amici di Alessandro hanno scelto di creare un’associazione che ora è pronta a presentarsi in pubblico. “Vi aspettiamo numerosi venerdì 31 maggio a Narzole (ore 21, sala "casa Balocco" - V. Garibaldi). Vi spiegheremo perché abbiamo pensato di costituire questo gruppo e che cosa immaginiamo di realizzare, ma soprattutto chiederemo l'aiuto di tutti voi perché, se la felicità è una cosa da condividere, essere Feliciani lo è ancora di più! Ovviamente sarà solo il primo incontro; anzi, sarete proprio voi Feliciani a dirci se e dove vorreste farne altri. E la presentazione, in sé, sarà solo la prima "apertura" da cui dovranno discendere attività e progetti. Insomma, vi aspettiamo col vostro migliore sorriso...e le vostre migliori idee!”.