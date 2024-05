Parcheggi selvaggi e segnaletica mancante: la Circoscrizione 6 chiede aiuto alla città, dopo le denunce dei residenti

Via Petrella angolo via Cimarosa e piazza Derna sembrano essere tra le aree più urgenti, dove camper e furgoni sostano senza ritegno in punti e corsie anche molto strette.

Per contrastare il fenomeno dei parcheggi selvaggi, la segnaletica stradale mancante e numerosi altri problemi denunciati dai residenti di Torino nord, la Circoscrizione 6 ha deciso di interpellare la città per avviare quanto prima i lavori necessari.

Un altro tema fortemente sentito è la sicurezza stradale vicino alle scuole, "P roviamo a giocare d'anticipo per i rifacimenti necessari intorno agli istituti - spiega il coordinatore alla Viabilità della 6 Enrico Scagliotti - L'urgenza riguarda soprattutto gli attraversamenti pedonali, abbiamo molte segnalazioni di aree in cui la segnaletica è totalmente sbiadita ".

Per quanto riguarda le scuole, il Comune intende varare dei programmi appositi di sorveglianza, visto che gli istituti rientrano tra le zone sensibili per l'urbanistica: l'obiettivo è mettere in atto dei cambiamenti in vista del prossimo anno scolastico.