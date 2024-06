Oscar Bertetto cavaliere al merito della Repubblica italiana

Domenica 2 giugno è stata conferita al prof. Oscar Bertetto , cofondatore e vicepresidente della Fondazione FARO, l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Bertetto, che insieme al prof. Alessandro Calciati ha reso possibile la nascita della FARO nel 1983, aveva già ricevuto a marzo la cittadinanza onoraria della Città di Torino per la sua attività professionale dedicata all’oncologia e alle cure palliative.

"Per me è doveroso ricordare e ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla mia formazione e mi hanno trasmesso i valori a cui ho ispirato la mia attività – ha dichiarato il prof. Bertetto -. Sono anche profondamente grato a tutti i collaboratori che hanno fortemente contribuito con impegno, competenza, creatività, professionalità alla crescita della rete oncologica e dei servizi offerti dalla FARO".

Il prestigioso riconoscimento, conferito con decreto del Presidente della Repubblica, testimonia la qualità e il valore del lavoro svolto negli anni per la Fondazione FARO, da sempre impegnata in prima linea per garantire il diritto alle cure palliative di ogni cittadino.