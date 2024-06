Al Diagon Hall, l'incontro "Come uscire dal buio? La letteratura come salvezza"

I due autori dei Dialoghi si ritrovano per accompagnare il pubblico verso l'uscita dal buio, raccontando qualche pagina delle proprie vite e affidandosi a quegli scrittori e poeti che sono riusciti a rintracciare una via d'uscita dalla disperazione: dall'autore cileno Roberto Bolaño, che nel romanzo 2666 lotta contro l'orrore quotidiano con l'aiuto della letteratura, ai poeti Alda Merini e Dino Campana, che hanno trovato la bellezza nel buio dell'emarginazione, per giungere all'antipoeta cileno Nicanor Parra, che ha affrontato il dolore del mondo sovvertendo gli schemi della poesia. Il cammino verso l'uscita prosegue con il romanzo d'esordio di Aldo Busi Seminario sulla gioventù, inno alla consapevolezza vissuta come luce, e con lo scrittore russo Ivan Gončarov, che in Oblomov racconta la lotta del protagonista contro la depressione. Una serata pubblica e intima al contempo, che chiude un ciclo nato a dicembre e ormai affermatosi come un appuntamento fisso per il pubblico torinese.