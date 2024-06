L'introduzione degli ETF sta trasformando il panorama delle criptovalute, con implicazioni significative anche per Ethereum. Mentre Bitcoin ha già beneficiato dell'approvazione degli ETF, Ethereum potrebbe essere il prossimo a sperimentare un'impennata simile.

Questo articolo esplora il potenziale effetto degli ETF su Ethereum, analizzando come la crescita lenta ma costante di questa criptovaluta potrebbe accelerare. Inoltre, si esamina il ruolo dominante di BlackRock nel mercato degli ETF su Bitcoin, mettendo in evidenza la competizione con Grayscale.

Infine, viene introdotta 99Bitcoins, una nuova criptovaluta che sta guadagnando trazione in prevendita, con un focus sulla sua piattaforma Learn-To-Earn e le opportunità di staking offerte agli investitori.

L'effetto degli ETF applicato a Ethereum

Gli ETF (Exchange Traded Funds) hanno avuto un impatto significativo sul mercato delle criptovalute, in particolare su Bitcoin. L'approvazione degli ETF su Bitcoin ha portato a una maggiore legittimità e accessibilità per gli investitori istituzionali, contribuendo a un notevole aumento del prezzo. Questo effetto positivo è iniziato ben prima del lancio ufficiale degli ETF a gennaio 2024. Già da ottobre dell'anno precedente, le probabilità di approvazione degli ETF su Bitcoin stavano crescendo, dando una spinta significativa al valore di BTC.

Ora, potremmo assistere a un fenomeno simile per Ethereum. Sebbene gli ETF su Ethereum non siano ancora stati lanciati, la decisione della SEC della scorsa settimana ha spinto molti investitori a posizionarsi in anticipo, anticipando l'effetto positivo che questi fondi potrebbero avere. Questa mossa strategica degli investitori è nota come "front running" e può avere un impatto rilevante sui mercati.

Qual è stato l'effetto finora?

Per comprenderlo, possiamo analizzare un grafico che confronta i rendimenti totali di Bitcoin ed Ethereum dal lancio degli ETF su Bitcoin.

Dopo un buon inizio, Ethereum aveva iniziato a rimanere indietro rispetto a Bitcoin da metà marzo. A un certo punto, il divario era del 20%. Poi, in un solo giorno, non appena la SEC ha permesso gli ETF su Ethereum, il divario si è chiuso rapidamente. Questo è un segnale positivo per ETH, indicando che gli investitori stanno già anticipando i benefici potenziali degli ETF.

BlackRock domina gli ETF su Bitcoin

Un altro aspetto cruciale nel contesto degli ETF è il dominio di BlackRock nel mercato degli ETF su Bitcoin. L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock è ora più grande del Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Questo risultato era inevitabile. Grayscale, nonostante abbia tentato vari trucchi e sperato in un miglioramento, ha continuato a perdere monete da quando si è convertito in un ETF. Dall'altra parte, BlackRock dispone di enormi risorse finanziarie e ha un acuto senso della domanda istituzionale per Bitcoin dalla loro base di clienti tradizionali. Questo rende il confronto non proprio equo.

La traiettoria di questi due fondi è rilevante per comprendere le tendenze principali del mercato. Se GBTC non riesce a fermare l'emorragia, continuerà ad applicare una pressione di vendita su Bitcoin, avendo ancora 300.000 BTC da liquidare. Questo rappresenta il lato negativo della situazione.

D'altro canto, l'ETF su Bitcoin di BlackRock vale solo 20 miliardi di dollari. Per confronto, è 10 volte più piccolo della capitalizzazione di mercato del principale ETF sull'oro (GLD). Quindi, chiaramente, c'è molto potenziale di crescita per spingere il prezzo di Bitcoin molto più in alto. Questo scenario presenta un rischio limitato e un potenziale di crescita illimitato.

Gli Stati Uniti in una fase di crescita lenta

Un'altra considerazione importante è lo stato attuale dell'economia statunitense. Il PIL degli Stati Uniti è aumentato dell'1% nel primo trimestre di quest'anno. Tuttavia, una volta aggiustato per l'inflazione, il PIL reale è aumentato solo dello 0,3%. Questa differenza è piuttosto significativa e indica che la maggior parte della crescita del PIL è dovuta alle pressioni inflazionistiche. Gli Stati Uniti non stanno producendo molti più beni e servizi, ma tutto è diventato più caro.

Un aumento del +0,3% in termini di PIL reale è inferiore alla media storica. Questo dato può essere visualizzato in un grafico che mostra la distribuzione del PIL reale negli ultimi 40 anni. Questa situazione non rappresenta il tipo di crescita desiderata per un'economia sana. Sebbene gli Stati Uniti non siano in recessione, sono lontani da un boom economico.

Come si inserisce 99Bitcoins in questo contesto?

99Bitcoins si inserisce in questo contesto come una nuova opportunità per gli investitori e gli appassionati di criptovalute. Con il lancio della prevendita del token 99BTC e l'introduzione della piattaforma Learn-To-Earn, 99Bitcoins mira a incentivare l'apprendimento e la partecipazione nel mercato delle criptovalute.

Gli utenti possono guadagnare ricompense in 99BTC seguendo corsi e partecipando a quiz online, mentre lo staking dei token offre opportunità di guadagno passivo. In questo modo, 99Bitcoins contribuisce alla crescita e all'adozione delle criptovalute, aggiungendo valore al mercato in espansione.

