Spaccio e resistenza, carabinieri e Polizia locale di Moncalieri fanno scattare le manette per due persone

Il blitz è scattato dopo le ripetute segnalazioni dei residenti che si lamentavano del fatto che l'area fosse diventata di dominio di spacciatori e balordi. Così, l'intervento congiunto di Carabinieri e Polizia locale di Moncalieri nei giardini di via Papa Giovanni ha visto scattare le manette per due persone e la denuncia per tre stranieri irregolari.

Tra Moncalieri e piazza Bengasi

La vicinanza con piazza Bengasi, spesse volte segnalata come centrale dello spaccio, aveva reso poco sicura quella zona di Borgo San Pietro, al confine con Torino, tanto che non erano mancate raccolte firme e volantinaggi di protesta per chiedere un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine.

Controllo a sorpresa nei giardini

Detto fatto. Nella giornata di ieri, giovedì 4 aprile, il controllo a sorpresa di Polizia locale e carabinieri di Moncalieri ha condotto al fermo di una decina di persone: cinque di loro, tutti senegalesi, erano irregolari e in due hanno opposto resistenza durante il controllo: così sono scattate le manette, per gli altri tre la denuncia.

Tutti con precedenti per spaccio

Tutti avevano precedenti per spaccio, anche se questa volta la droga non è stata rinvenuta. Facile immaginare che le verifiche proseguiranno anche in futuro, per capire se e quanti malviventi, sfuggiti stavolta, continuano a bazzicare in zona.

Alle forze dell'ordine è arrivato il plauso del sindaco Paolo Montagna: "Guerra senza quartiere a chi spaccia e delinque. Perché a Borgo San Pietro e Moncalieri la sicurezza viene prima di tutto. Grazie all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia locale del Comandante Davide Orlandi".