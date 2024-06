Concerto di beneficenza per SvoltaDonna: Opera Against Violence (L’Opera Contro la Violenza)

L’International Women’s Club of Torino (IWCT) è entusiasta di annunciare il successo del nostro concerto di beneficenza, Opera Against Violence, a sostegno dell’organizzazione antiviolenza SvoltaDonna, tenutosi lo scorso mercoledì 29 maggio al Collegio San Giuseppe. La serata è iniziata con un aperitivo all'aperto, che ha creato l'atmosfera perfetta per un evento pieno di musica, amicizia e generosità.

Siamo orgogliose di aver raccolto 15.000€ per SvoltaDonna, a cui è stato consegnato un assegno. Un enorme ringraziamento ai nostri incredibili volontari che hanno reso possibile questo spettacolare evento. Un riconoscimento speciale va alla nostra responsabile della raccolta fondi, Anne-Lise, che ha magistralmente coordinato ogni aspetto dell'evento, e a Karima, che ha presentato la serata sia in italiano che in inglese

Siamo immensamente grati ai numerosi volontari che hanno contribuito con il loro tempo e impegno. La loro dedizione e duro lavoro non sono passati inosservati.

Una nota speciale di gratitudine alle nostre tre favolose musiciste: le soprano Laura Claycomb e Fé Avouglan e la pianista Dana Musca. Dana ha accompagnato ogni pezzo, oltre a fornire due esibizioni da solista. Il canto animato di Laura e Fé ci ha fatto venire i brividi lungo la schiena e ha sollevato i nostri cuori. La loro passione e la loro abilità artistica incarnano davvero lo spirito della causa che tutti noi ci siamo riuniti per sostenere.

L'IWCT estende i più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato e contribuendo a rendere questo evento un trionfo. Il vostro supporto è prezioso perché SvoltaDonna possa continuare la sua missione di emancipazione delle donne e promozione di un cambiamento positivo nella nostra comunità.

In quanto club di volontarie, l'IWCT fa affidamento sulla dedizione e sulla generosità dei nostri membri e amici. Eventi favolosi come questo non sarebbero possibili senza l'aiuto di molte persone a molti livelli. Apprezziamo davvero ogni sforzo e ogni piccolo aiuto rende i nostri eventi ancora migliori. Tempo, contatti e talenti sono tutti essenziali per il nostro successo collettivo.

Grazie per aver reso "Opera Against Violence" davvero indimenticabile.

The International Women’s Club di Torino