Da Palazzo Nuovo al Rettorato, pranzo degli occupanti in via Po: "Sì a riaprire le biblioteche, ma prima confronto con Senato e Cda"

Obiettivo riaprire le biblioteche

Alle 14.30 è previsto un incontro con il Rettore Stefano Geuna con l'obiettivo di avviare un dialogo, anche se la strada appare al momento in salita. Ieri ha preso il via l'iter per la riapertura delle biblioteche: gli occupanti hanno quindi permesso il rientro di alcuni lavoratori all’interno di Palazzo Nuovo per garantire le condizioni necessarie per accogliere nuovamente gli studenti nelle aule studio.

Confronto con Senato e CdA

in strada per la Palestina

Il pranzo di oggi è stata l'occasione per un volantinaggio di promozione della manifestazione di sabato 8 giugno a sostegno della Palestina. L'appuntamento è fissato alle 15 davanti a Palazzo Nuovo: da lì il corteo "All eyes on Rafah" si sposterà per le vie di Torino. "Vogliamo portare l'intifada ovunque, per inondare la città della ricchezza e forza che in queste settimane abbiamo vissuto insieme in questa intensa lotta di boicottaggio accademico" concludono.