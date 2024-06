Strade dissestate, buche e cedimenti: Moncalieri e Nichelino 'fanno lo slalom' tra le vie rovinate dal maltempo

Il maltempo ieri ha attaccato pesantemente Torino nord, ma le abbondanti piogge dei giorni precedenti e la grandinata di di due settimane fa hanno lasciato il segno sulla cintura sud, con Moncalieri e Nichelino che fanno i conti con strade dissestate, buche e cedimenti.

Buca profonda due metri in via Stupinigi a Nichelino

Numerose le segnalazioni da parte dei residenti. A Moncalieri gli ultimi problemi sono segnalati in via Giacosa e strada Revigliasco, a Nichelino invece in via Stupinigi: qui si è aperta improvvisamente una buca profonda due metri. La voragine, transennata da giorni, costringe le auto e le bici a fare lo slalom per evitare guai, ora si attende un rapido intervento per riportare la situazione in sicurezza.

Slitta la fine dei lavori sulla sopraelevata di Moncalieri

Intanto, proprio la recente ondata di maltempo ha fatto slittare la conclusione dei lavori sulla sopraelevata di Moncalieri. Il Comune, su richiesta di Ativa, il concessionario che si occupa della gestione della tangenziale, ha infatti prorogato di una settimana, portando il nuovo termine al 14 giugno, la fine degli interventi.

I cantieri, dalle ore 9 alle 16, inevitabilmente obbligano al restringimento della carreggiata con riduzione della viabilità e contestuale divieto di sosta con rimozione forzata, in corso Trieste, dal civico 29 al civico 5, in corso Roma dal civico 9 al civico 1, in Via Custoza e in Piazza del Mercato Bestiame. Ricordiamo che è stato anche istituito il limite di velocità di 30 Km/h nell’area dei lavori.