Elezioni Europee, Gustavo Gili: "Libertà dell'imprenditoria col rispetto delle regole" [VIDEO]

"Il mio impegno è di portare lo spirito liberale in Europa - dichiara - dunque libertà dell'imprenditoria e libertà delle persone, sempre col pieno rispetto di tutte le regole perché senza le regole non si va da nessuna parte. Il mio impegno è per portare un'Italia più presente e che conti di più in Europa. Forza Italia fa parte del Partito Popolare Europeo che sicuramente governerà l'Europa, un impegno in Forza Italia è un impegno per un'Italia più pesante".





Gili chiede maggiore attenzione alle dinamiche locali e nazionali nel fare le regole europee, per una maggiore coerenza col sistema italiano. "Tutti i giorni ci lamentiamo e ci chiediamo il perché di tante regole europee che non riusciamo a comprendere - spiega Gili - Andiamo in Europa insieme, concordiamo le regole e soprattutto caliamo le regole europee adeguandole alla realtà italiana".