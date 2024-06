Elezioni comunali Rivoli: evento di chiusura della campagna elettorale per il Candidato Sindaco Alessandro Errigo

È in programma per, domani, venerdì 7 giugno ai Giardini Falcone, una festa a conclusione dei mesi che hanno visto il candidato Sindaco Alessandro Errigo e le liste che lo sostengono, impegnati per condividere con i cittadini idee e progetti per una nuova Rivoli.

Dopo aver camminato StradaxStrada, conosciuto persone, ascoltato esigenze, studiato situazioni e criticità, pianificato strategie e illustrato programmi con grande fiducia ed attenzione per la condivisione e la partecipazione degli abitanti alla discussione e scelta delle priorità, domani si chiuderà offrendo momenti di intrattenimento, performance musicali e possibilità di ristoro, con l'energia che caratterizza l'attesa del voto.

Dalle ore 19 alle 23 si alterneranno diversi gruppi musicali rivolesi e non. Alle 21:30 un intervento di Alessandro Errigo.

Una grande festa prima del week-end elettorale.

