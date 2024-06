Incidente sul lavoro a Ciriè: lastra d'acciaio colpisce operaio 45enne: in codice rosso al Cto

Lastra d'acciaio colpisce operaio 45enne: in codice rosso al Cto

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 giugno, verso le 16.30, in un’officina metalmeccanica di Grosso, piccolo comune nelle vicinanze di Ciriè, si è verificato un infortunio sul lavoro nel quale è rimasto coinvolto un operaio 45enne della zona.

Trasportato d'urgenza al Cto

L’uomo, colpito da una lastra di acciaio staccatasi da una macchina utensile, è stato portato mediante elisoccorso al Cto di Torino in codice rosso: non versa in pericolo di vita ma le sue condizioni sono gravi.

Indagano carabinieri e Spresal

Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Mathi unitamente ai tecnici dello Spresal dell'Asl To4.