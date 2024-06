Europee, Pd Torino: "Partito che cresce di più dalle politiche". AVS: "Doppia cifra a Mirafiori e Barriera"

“A Torino siamo il primo partito”. Così il segretario metropolitano del Pd Marcello Mazzù commenta i dati delle Europee: i dem a Torino hanno ottenuto il 29,84% delle preferenze, mentre nel resto della provincia il 26,09%. Numeri superiori alla media italiana.

“Siamo il partito – prosegue Mazzù - che cresce di più dalle politiche, ed è un segnale che conferma anche il buon lavoro dell’amministrazione di Torino. Il dato dell’astensione deve però farci riflettere."

Grimaldi (AVS): "Doppia cifra in quartieri come Mirafiori e Barriera"

Soddisfatto del risultato anche il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Marco Grimaldi: alle Europee il suo partito è la terza forza nelle grandi città italiane, da Torino (11,71%) a Milano (10,52%), da Roma a Bologna.

“Per noi torinesi, - continua Grimaldi - vedere una forza di sinistra che raggiunge la doppia cifra in quartieri popolari come Mirafiori, Vallette, Barriera è finalmente una conferma dell’enorme lavoro fatto in città in questi anni, contro ogni vulgata sui radical chic e la sinistra ztl. E questo successo non è un effetto del non voto perché, contro una generale tendenza astensionistica, i nostri voti assoluti in Italia aumentano di 528mila rispetto alle ultime politiche”.

"Alternativa a Meloni già in strada"

Altro numero importante riguarda i giovani: fra gli studenti fuori sede, AVS è primo partito col 40,35%. ”I dati delle destre estreme in Francia e Germania fanno paura. L’Europa dovrà aprire una grande riflessione su come vorrà evolvere e cambiare. In Italia, tuttavia, nonostante la tenuta di Giorgia Meloni, i risultati del PD di Schlein e della sinistra rosso-verde mostrano che l’alternativa è già in strada” conclude il capogruppo di AVS.