La rissa in Vanchiglia finisce con un accoltellamento: 26enne arrestato per tentato omicidio

Ha rischiato di finire in tragedia una rissa tra due giovani stranieri avvenuta nell'area pedonale di via Balbo, nel quartiere Vanchiglia. Uno dei due ha infatti tirato fuori un coltello colpendo l'altro ragazzo con dei fendenti, prima di essere fermato, disarmato e arrestato dalla polizia.

A originare la lite dei futili motivi dopo un diverbio, avvenuto all'incrocio tra via Balbo e via Guastalla. Tra i due è volato qualche pugno, ma poi tutto sembrava finito grazie all'intervento di alcuni amici.

Poco dopo, però, uno dei due contendenti, un 26enne, si è ripresentato sul posto armato di coltello: ha riaffrontato l'altro ed è riuscito a colpirlo con tre fendenti alla schiena.

L'aggressore è stato seguito dalle persone presenti fino all’arrivo, pochi istanti dopo, dei poliziotti: sono stati questi ultimi a disarmarlo e bloccarlo.

Il ferito è stato immediatamente trasportato in ospedale e ricoverato in codice rosso, mentre per il 26eienne è scattato l’arresto per tentato omicidio.