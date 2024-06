Completato il rifacimento dell'attraversamento stradale del Rio Boarda

Alle ore 12 di venerdì 14 giugno è prevista la riapertura al traffico della Strada Provinciale 24 del Monginevro nel tratto che va dal km 43+500 al km. 44+100 nel territorio del Comune di San Giorio di Susa . La riapertura è resa possibile dal completamento del nuovo attraversamento de l r io Boarda .

La chiusura della strada, inevitabile per eseguire i lavori, ha comportato l’istituzione di una viabilità alternativa, condivisa con le forze dell’ordine, la SITAF, l’ANAS e i Comuni interessati, attraverso tavoli tecnici convocati in Prefettura a Torino. La riapertura al traffico era stata rimandata per risolvere una serie di problematiche riscontrate nel corso dei lavori, derivanti dalla presenza di sottoservizi non prevedibili in fase di progettazione.

A rallentare i lavori hanno contribuito anche le pressoché incessanti piogge dello scorso mese di maggio: è sceso quasi il doppio del quantitativo di acqua normalmente atteso nel periodo e i giorni con precipitazioni significative sono stati praticamente uno su due.

Come spiega il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo, “i lavori sul rio Boarda fanno parte di un intervento più vasto nell’ambito del progetto di adeguamento funzionale del tratto Borgone Susa-Susa della Provinciale 24, per un importo complessivo del finanziamento pari a 3 milioni di euro, i cui lavori stanno attualmente proseguendo all’intersezione fra la Provinciale 24 e la Statale 25 del Moncenisio, nel territorio del Comune di Villarfocchiardo. Abbiamo inoltre elaborato ipotesi progettuali per la definitiva messa in sicurezza della Provinciale 24, sulle quali presto ci confronteremo con il Comune di San Giorio”.

INTERRUZIONI PER LAVORI SULLE PROVINCIALI 123, 64, 197, 32

Per consentire l’installazione di un ponteggio di servizio, la Strada Provinciale 123 di S an Felice sarà chiusa dal km 2+300 al km 2+310 da lunedì 17 a venerdì 21 luglio , con deviazione su percorso alternativo indicato in loco e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori.

Nel territorio del Comune di Val di Chy, sulla Strada Provinciale 64 della Val Chiusell a tra il 12 giugno e il 14 luglio tra il Km 7+900 e il km 8+500 sarà istituito tra le 8 alle 17 i l senso unico alternato per l’abbattimento di alberi che costeggiano la carreggiata, con la possibilità di brevi interruzioni della circolazione .

Analoghe operazioni sono state programmate sino al 18 giugno a Villar Dora dal km 1+600 al km 1+800 della diramazione 2 per Celle della Strada Provinciale 197 del Colle del Lys , con istituzione del senso unico alternato tre le 8,30 e le 18,30 e possibilità di brevi interruzioni della circolazione .

Nel territorio del Comune di Germagnano sino al 22 giugno , per consentire la manutenzione straordinaria della pavimentazione, sarà possibile l’istituzione del senso unico alternato tra la 8,30 e le 18,30 su alcuni tratti della Strada Provinciale 32 della Valle di Viù, tra il km 3+500 e il km 5+800 . Potranno verificarsi brevi sospensioni della circolazione , per consentire lavorazioni che devono avvenire in assenza di veicoli sulla carreggiata.