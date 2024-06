Al Cine Teatro Baretti, il docu-film Surrender. Era scritto nel destino di Thomas Torelli

Domenica 23 giugno alle ore 15 il Cine Teatro Baretti di Torino ospiterà la proiezione di Surrender. Era scritto nel destino, firmato da Thomas Torelli, regista, autore e produttore indipendente.



Un docufilm che ripercorre la toccante storia di vita del suo protagonista Richard Romagnoli, formatore, anchor man, coach e autore best-seller, già conosciuto come ideatore del metodo che fonde scienza e felicità “Happygenetica” (a cui ha dato vita insieme al Professore Pier Mario Biava), e ispirato al suo ultimo libro Era scritto nelle foglie del destino. Il lungo cammino per ritornare in India.



Un libro e un docufilm che non cominciano con l’inizio della storia, ma con quelle che sembrano essere le sue battute finali: il rientro, dopo 11 anni, a Puttaparthi.



Villaggio che per anni Richard ha chiamato casa, dove si era trasferito con la famiglia per seguire gli insegnamenti di Sathya Sai Baba, suo maestro spirituale, dov’è stato insignito del titolo di Ambasciatore della Risata nel mondo, nominato dalla Laughter Yoga Foundation India.



Luogo in cui aveva immaginato avrebbe cresciuto le sue figlie e in cui, improvvisamente e senza nessuna spiegazione, viene impedito loro di rientrare, liquidati con un “cancelled” timbrato sul visto dall’Ufficiale Mister Baffetto.



Diari fedeli in cui è possibile ritrovarsi e da cui estrarre preziosissimi spunti, di una storia di rinascita, di accettazione, arte appresa durante il percorso spirituale e di consapevolezza che ci sia un volere più alto pronto per lui e per la sua famiglia. Ma anche di necessità: quella di mettersi al servizio degli altri e condividere con loro la missione a cui ha dato vita negli anni trascorsi in Italia, rendere felici quante più persone possibili.

Richard Romagnoli nizia così a girare l’Italia e il mondo per incontrare tante persone desiderose di migliorare la propria vita e comprenderne il vero scopo, apportando benefici positivi nelle loro vite condividendo con loro gli insegnamenti raccolti nel corso degli anni dai tanti maestri incontrati.



Non solo persone: convegni di crescita personale in Italia e medici e olistici in diverse parti del mondo, la condivisione del palco con personaggi internazionali <wbr style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; "></wbr>come Greg Braden e Bruce Lipton, lo studio con lo scienziato Pier Mario Biava<wbr style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; "></wbr> che dà vita al metodo Happygenetica e le numerose aziende internazional<wbr style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; "></wbr>i che l’hanno accolto con successo come NikeEuropa, Lancome, Microsoft ed Enel, i 10 libri scritti, tra cui alcuni anche best seller, la nomina come World Food Ambassador per il suo impegno umano alla lotta contro la fame da parte della Onlus mondiale Rise Against Hunger, il Guinness world record per avere condotto a scopo benefico la risata Terapeutica più lunga del mondo di 24 ore e 13 minuti, l’associazione benefica da lui fondata Lelefante che sostiene diversi progetti di aiuto in India e i party letterari inaugurati negli scorsi mesi, i primi della regione Emilia Romagna.



Perché, alla fine, «“Lo confermò anche Suka Nadi - il lettore delle foglie del destino - quando mi rivelò che avrei aiutato le persone a ritrovare la loro spiritualità, portando gioia nelle loro vite, guarendo le loro difficoltà mentali: “You are a mental healer”, mi disse in inglese, “tu sei un guaritore mentale”».