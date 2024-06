Le arie di Giacomo Puccini a San Salvario: al via la rassegna Opera Off

Alcune delle più famose arie di Giacomo Puccini celebrate in occasione del centenario dalla morte del compositore da un’orchestra formata da quasi cinquanta fiati. È il prossimo appuntamento di Opera Off, la rassegna nata per volontà dell’Impresa Lirica Francesca Tamagno con l’intento - come sottolinea il direttore artistico Giuseppe Raimondo - di “portare l’opera dove non l'avete mai vista”, trasformando in un palcoscenico tanti angoli di Torino.



L’appuntamento è fissato per domenica 23 giugno, alle 21, dove sul palco della Casa del Quartiere di San Salvario saliranno i musicisti di Ars Nova per una serata intitolata semplicemente “Puccini 100”.