L'associazione Vivere in Scena protagonista a Chieri il 29 giugno

L'Associazione Vivere ODV ETS annuncia un nuovo appuntamento con i propri volontari e beneficiari, che saliranno sul palco per presentare in modo ironico i laboratori svolti presso la sede di Chieri. L'evento, intitolato "3.370 Euro, IVA Compresa!", si terrà sabato 29 giugno 2024 alle ore 20:30 presso l'Auditorium Leo Chiosso, situato in Via della Conceria, 1 a Chieri. Questo spettacolo rappresenta un'occasione unica per scoprire le numerose attività proposte dall'associazione in un contesto divertente e coinvolgente.