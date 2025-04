Il 12 aprile a Collegno Open Day per le visite ai nidi comunali

“Gli asili nido della Città sono luoghi belli e accoglienti, dove i bambini possono crescere e svilupparsi in un ambiente stimolante e sereno. L’appuntamento aperto di sabato 12 aprile sarà l’occasione per conoscere la bellissima tradizione pedagogica collegnese, da sempre un vanto per il territorio - spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Nel servizio dei nidi comunali infatti è presente anche l’apertura nel mese di agosto e quattro appuntamenti serali gratuiti nell’anno, oltre a incontri dedicati a nonni e genitori di condivisione. L’obiettivo è un reale sostegno alle famiglie, insieme a una proposta educativa di alto livello. A questa fotografia si aggiungeranno anche i posti del nuovo nido in arrivo dall’autunno in primavera”.

L’iscrizione infatti sarà soltanto online dal 5 al 16 maggio. In questa finestra “oltre alle tre sedi storiche sarà possibile iscrivere le bambine e i bambini anche al nuovo asilo nido che verrà inaugurato in autunno in via Crimea, a Borgata Paradiso – sottolinea l’Assessora alle Politiche Educative Silvia Ala -. Un nuovo spazio bellissimo, accogliente, rivolto a 35 posti di asilo nido e 20 di baby parking. I nostri centri educativi sono progettati per essere inclusivi, stimolanti e accoglienti, e ci impegniamo a garantire un'educazione di qualità per tutti le bambine e i bambini dai 0 ai 3 anni. La possibilità di visitare le strutture e incontrare il nostro team di educatrici ed educatori è fondamentale per le famiglie che si preparano all'anno scolastico 2025”.