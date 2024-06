Lavoro e formazione per il reinserimento sociale: la nuova iniziative di La goccia di Lube

L'organizzazione di volontariato La goccia di Lube è lieta di annunciare il lancio di un nuovo progetto di reinserimento lavorativo. Questo ambizioso progetto è supportato dall'assessorato al Welfare della Regione Piemonte e verrà presentato giovedì 27 giugno alle ore 15.30 nella sala multimediale di Vol.To, in via Giolitti, 21, Torino.

Il progetto mira a diventare un elemento fondamentale per la convivenza civile e l'integrazione comunitaria, proponendo itinerari formativi e opportunità lavorative specificamente disegnate per persone che stanno scontando la loro condanna fuori dal carcere. Beneficiando del sostegno di un ampio network di collaboratori quali Api Formazione, Immaginazione e Lavoro, Casa di Carità, Scuola edile Fsc, Agenzia Piemonte Lavoro, Adecco Inclusion, Api Torino, Vol.To, Cdo Piemonte, Collegio costruttori Torino, Confesercenti, Confcooperative Piemonte Nord e Ucid, Unione industriali Torino, il progetto si pone l'obiettivo di facilitare il reinserimento sociale degli individui, minimizzando così i rischi di un loro possibile ritorno in carcere. Questa iniziativa mira a creare una piattaforma stabile e continuativa per il riscatto personale e professionale, contribuendo in modo significativo alla riduzione del tasso di recidiva e promuovendo un modello di reinserimento basato sull'educazione e l'occupazione.