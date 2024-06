Torino e provincia, scatta l’orario estivo per i mercati domenicali di Campagna Amica

Scatta l’orario estivo per i mercati domenicali di Campagna Amica a Torino. Fino a domenica 22 settembre inclusa i mercati saranno presenti dalle 9 alle 14 e non fino alle 18 come accade negli altri mesi dell’anno.

L’orario ridotto si adegua alla frequentazione estiva che, tipicamente, è una frequentazione mattutina ma anche per garantire ai clienti sempre un prodotto fresco, turgido, non disidratato dalle alte temperature. I banchi di frutta e verdura del mercato non sono refrigerati, il raccolto fresco non viene confezionato e conservato. Al mercato contadino di Campagna Amica si trova solo prodotto raccolto e incassettato il pomeriggio precedente.

L’orario estivo vige per i mercati domenicali di Torino. Per i 19 mercati settimanali di Campagna Amica sparsi tra Torino e il territorio della provincia l’apertura è 15-19. In questi casi i prodotti vengono raccolti la sera precedente o la mattina stessa.

Il mercato domenicale contadino dei produttori di Campagna Amica è presente la prima domenica del mese in piazza Palazzo di Città; la seconda domenica del mese ai giardini di piazza Cavour; la terza in piazza Vittorio Veneto; la quarta, in piazza Bodoni; l’eventuale quinta domenica del mese di nuovo in piazza Vittorio Veneto.

A Torino sono presenti anche i mercati settimanali di via Mittone (martedì e giovedì); corso Umbria (mercoledì) e il mercato biologico dei giardini Lamarmora (venerdì)

I mercati nei comuni fuori Torino sono presenti: il lunedì a Cuorgnè in piazza Martiri della Libertà; il martedì ad Avigliana in piazzetta De Andrè, a Castiglione Torinese in via Torino, a Leinì in piazza 1 Maggio; il mercoledì a Chieri in piazza Dante, a Ciriè in piazza San Giovanni, a Grugliasco in piazza Matteotti Alta; il giovedì ad Alpignano in piazza 8 marzo; a Carmagnola in piazza Martiri della Libertà, a Settimo Torinese in via Roma; il venerdì a Nichelino in piazza Di Vittorio, a Rivarolo in corso Indipendenza, a Villarbasse in via San Martino; il sabato a Rosta piazza Stazione (orario 9-13), a Rivoli in piazza Martiri della Libertà, a San Giorio di Susa in piazza Micellone (orario 9-13). Il mercato di Rivalta Torinese in piazza Bionda è momentaneamente sospeso.7

Dal 9 al 18 agosto non si svolge nessun mercato.