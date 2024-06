Chiusure per lavori sulla strada provinciale 63 a Loranzè e sulla 22 a Corio

A Loranzè, per consentire i lavori per la realizzazione dell’acquedotto della Valle Orco, da lunedì 24 giugno a venerdì 2 agosto la Strada Provinciale 63 di Colleretto Giacosa sarà chiusa al traffico dal km 1+200 al km 1+900 , con deviazione su percorsi alternativi segnalati in loco.