Una donna infaticabile e instancabile, che aveva come missione quella di aiutare le donne colpite dal cancro a non arrendersi, a reagire e a cercare nuove opportunità. Moncalieri piange la scomparsa di Silvana Cabella, presidente dell'associazione DonnaTea, nata nel 2015 per aiutare le donne che devono convivere con il tumore al seno.

Impegno costante e instancabile

La sua associazione aveva come missione ha quella di prendersi cura di tutte le persone, con patologie o no, svolgendo attività di informazione e formazione con l’obiettivo di promuovere un migliore stile di vita, mediante un’alimentazione più corretta e la presa di coscienza di sé e dell'importanza dell'attività fisica.

Da tempo Silvana Cabella aveva avviato una raccolta fondi per donare alle strutture ospedaliere del territorio un casco refrigerante, utile per limitare gli effetti della chemioterapia nelle donne e anche la recente kermesse moncalierese Gusto Festival aveva deciso di sostenere la sua battaglia, con Silvana che era stata chiamata dal sindaco Paolo Montagna a fare un breve discorso per invitare tutti a sostenere DonnaTea.

L'associazione DonnaTea

Ieri, mercoledì 20 dicembre, la brutta notizia della sua scomparsa, a pochi mesi dal suo 75esimo compleanno, una notizia che ha fatto calare un velo di tristezza su tutta la città. "Lei, presidente dolce e determinata, di questa associazione che Moncalieri e tanti cittadini hanno sostenuto in questi anni, non c'è più - ha detto l'assessore alla Persona Silvia Di Crescenzo, sua grande amica - per lei ho chiesto un applauso, che si è innalzato commosso e fortissimo dalle Fonderie teatrali Limone, al termine dello spettacolo di beneficenza Parenti Serpenti, rivolto proprio a DonnaTea. Perché lei ci sarà ancora, a fianco di tutte le donne ammalate".

Il ricordo del sindaco Montagna

Cariche di emozione anche le parole che le ha dedicato il sindaco Montagna: "Te ne sei andata. E ci hai lasciato un sogno, di cui ci prenderemo cura. Ma abbiamo bisogno che continui a tenerci a braccetto.. Semplicemente grazie, Amica mia".