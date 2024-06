Limitazioni notturne alla circolazione sulla provinciale 1 delle Valli di Lanzo

Per consentire ad ENEL Distribuzione di completare e mettere in funzione la nuova linea elettrica interrata a media tensione tra la frazione Funghera di Germagnano e Pessinetto, sarà necessaria la sospensione notturna dalle 22 alle 5 del mattino della circolazione lungo la Strada Provinciale 1 delle valli di Lanzo dal km 33+000 al km 33+300 , ad iniziare dalle 22 di lunedì 24 giugno e sino alle 5 di venerdì 28 .

Sarà consentito il passaggio ai veicoli di emergenza, mentre quelli con peso fino a 3,5 tonnellate potranno essere deviati su di un percorso alternativo segnalato in loco: Provinciale 30 nel tratto Lanzo-santuario di Sant'Ignazio-Pessinetto. Saranno anche presenti movieri a Germagnano, Lanzo e in frazione Losa di Pessinetto, per dare assistenza ed indirizzare il traffico sul percorso alternativo.