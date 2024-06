Kinder Bueno alla marijuana, sequestrata la ''variante' dello snack prodotta illegalmente

Una merenda da sballo, letteralmente. Peccato che la versione - illegale e del tutto estranea alla produzione ufficiale del Gruppo Ferrero - del Kinder Bueno alla marijuana abbia causato malori in alcuni consumatori, facendo scattare le indagini dei Carabinieri di Brescia che hanno portato al sequestro di diverse confezioni, come riportato da alcuni organi di stampa.

Uno snack a base di droga che piace soprattutto ai giovani, realizzato con un'imitazione quasi perfetta dell'originale, seguendo una tendenza - quella di aggiungere sostanze stupefacenti a famose merendine - che sembrerebbe essere nata nel Regno Unito ai tempi del Covid, durante il lockdown. Incarto, colori, nome dell’azienda e del prodotto (personalizzato nella versione "TCH", il delta-9-tetraidrocannabinolo, uno dei maggiori e più noti principi attivi della cannabis), perfino dimensioni identiche all’originale.

Come tocco aggiuntivo, il simbolo "420", celebre tra i consumatori di cannabis, coniato da un gruppo di studenti californiani - i Waldos - che per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine si davano appuntamento alle 4.20 del pomeriggio per fumare sotto la statua dello scienziato Louis Pasteu, nel parco della loro scuola di San Rafael. Ulteriore dettaglio sulla confezione, una foglia di marijuana stampata sul fronte e sul retro.