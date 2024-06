A Chieri il circuito “Sentiero Verde 2024” propone la camminata "Vino e calici celesti"

Giovedì 27 giugno è in programma il p rimo appuntamento serale estivo di “Sentiero Verde 2024” , il calendario annuale delle escursioni organizzate dall’associazione Camminare lentamente e patrocinate dalla Città Metropolitana di Torino. Si percorre un piacevole itinerario ad anello di circa 5 km nelle colline chieresi, su strade asfaltate, inghiaiate e sterrate, facile e adatto anche alle famiglie, tra antiche ville e cascine appartenute nei secoli passati ad importanti famiglie della nobiltà piemontese.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alla Cantina Sperimentale del Centro Bonafous , in strada Provinciale Chieri-Pecetto 34 , con la partenza alle 20 ,30 . La quota di partecipazione è di 5 euro per i soci dei Camminare Lentamente e 10 euro per i non soci (comprensiva della tessera associativa per il 2024); la partecipazione è gratuita per i minori di 18 anni. Per informazioni e iscrizioni , entro martedì 2 5 giugno , si possono chiamare i numeri telefonici 349-7210715 e 380-6835571, oppure scrivere a camminarelentamente2@gmail.com. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito Internet www.camminarelentamente.it

Al rientro al Centro Bonafous, intorno alle 22 , è in programma una degustazione, guidata dall’enologo Gaetano Liscio, dei vini bianchi e rossi Doc (Barbera, Bonarda Freisa e Freisa Superiore) prodotti dalla Cantina Sperimentale del DISAFA, il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Ambientali dell’Università di Torino. La cantina del Bonafous effettua microvinificazioni sperimentali a scopo scientifico e di ricerca. A partire dal 2008, con le uve raccolte nel vecchio vigneto del centro Bonafous, si producono vini bianchi e rossi che vengono venduti per concorrere al finanziamento della struttura: La Borbogliosa-Freisa di Chieri Superiore DOC e Freisa di Chieri DOC, Villa Moglia-Collina Torinese Bonarda DOC, La Luigina-Collina Torinese Barbera DOC, Il Podio rosato, rosso e rosso silver. Dopo la degustazione è in programma l’osservazione delle stelle guidata da Carlo Benna, Alberto Cora e Alessandro Spagna, dell’INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica di Torino.