PFAS: L'inquinamento invisibile che contamina la nostra acqua

Ti sei mai chiesto cosa sono i PFAS?

I PFAS (Perfluoroalchiliche e Polifluoroalchiliche) sono un gruppo di sostanze chimiche artificiali utilizzate in molte applicazioni industriali e commerciali per le loro proprietà impermeabili, antiaderenti e resistenti al fuoco. Tra queste, il perfluorottanoico (PFOA) è stato ampiamente usato nella produzione di teflon e altri rivestimenti antiaderenti. I PFAS sono noti per la loro resistenza e persistenza nell'ambiente, accumulandosi nel corpo umano e negli animali, e sono considerati altamente tossici e inquinanti.

Per affrontare questo problema, l'uso di un filtro per rimuovere i PFAS dall'acqua è una soluzione efficace per garantire acqua potabile sicura.

Perché i PFAS sono un problema?

I PFAS sono un problema significativo a causa della loroe della

Queste sostanze chimiche non si degradano facilmente, rimanendo nell'ambiente per molti anni.

Gli effetti negativi sulla salute umana includono disturbi endocrini, problemi riproduttivi, malattie cardiovascolari, cancro, e danni al fegato e al sistema immunitario.

Come i PFAS entrano nelle acque?

I PFAS entrano nelle acque attraverso diverse fonti di contaminazione, tra cui la produzione industriale, lo smaltimento dei rifiuti e la lisciviazione dai prodotti contenenti PFAS.

Le attività industriali che utilizzano PFAS possono contaminare le acque vicine ai siti di produzione. Inoltre, i PFAS possono infiltrarsi nelle falde acquifere attraverso discariche e siti di smaltimento.

Esempi di incidenti e casi di contaminazione includono la contaminazione delle acque in Veneto e recenti indagini in Lombardia e in alcune zone del Piemonte, dove è stata rilevata la presenza di PFAS in campioni di acqua potabile​.

Dove si trovano i PFAS nell'acqua?

A proposito di inquinamento, in Francia è stata creata la prima mappa a illustrare la contaminazione diffusa dell'Europa da parte di queste sostanze tossiche e persistenti.

La Forever Pollution Map è stata realizzata da Le Monde e dai suoi 17 partner nell'ambito del Forever Pollution Project. È la prima mappa a mostrare l'entità della contaminazione in Europa da PFAS, una famiglia di composti ultra tossici utilizzati in molti prodotti. Queste sostanze chimiche sono persistenti nell'ambiente e rimarranno per centinaia o migliaia di anni con grandi rischi per la salute umana e quella del pianeta.

Quali sono i rischi per la salute umana?

presentano numerosi. Possono causare. Queste sostanze interferiscono con il funzionamento degli ormoni e possono accumularsi nel corpo, causando danni a lungo termine. Studi scientifici hanno dimostrato un aumento del rischio di cancro al fegato e al pancreas, oltre a problemi di sviluppo fetale e infantile. Dati epidemiologici confermano che l'esposizione continua ai PFAS è associata a gravi conseguenze per la salute.

Quali sono gli impatti sull'ambiente?

hanno effetti negativi significativi sulla. Queste sostanze chimiche possono accumularsi nei corpi d'acqua, danneggiando pesci, piante e altri organismi acquatici. Le conseguenze per lasono gravi, poiché i PFAS possono essere trasferiti da un organismo all'altro, aumentando la concentrazione di contaminanti a ogni livello trofico.

Esempi di ecosistemi danneggiati includono le aree vicino ai siti di produzione di PFAS, dove la biodiversità è stata notevolmente ridotta a causa della contaminazione.

Come ridurre l'esposizione ai PFAS?

Per ridurre l'esposizione ai, è fondamentale adottare misure pratiche e utilizzare soluzioni efficaci come quelle offerte da

I filtri sono progettati per eliminare i PFAS dall'acqua potabile, utilizzando materiali naturali come argilla trasformata in ceramica e carbone vegetale derivato dal guscio della noce di cocco.

Alcuni modelli non richiedono collegamento elettrico, evitando così sprechi d'acqua e permettendo l'utilizzo anche quando si esce, essendo portatili.

L'uso di filtri sopra lavello e a gravità è una soluzione pratica poiché sono facili da installare autonomamente.

I sistemi sotto lavello, invece, richiedono un'installazione semplice da parte di un idraulico. I tecnici di Eivavie sono sempre disponibili per fornire consulenza telefonica o via mail, aiutando a scegliere la soluzione più adatta alle esigenze specifiche.

Oltre all'utilizzo dei filtri, è importante evitare prodotti contenenti PFAS come pentole antiaderenti, tessuti impermeabili e imballaggi per alimenti.

Promuovere l'uso di materiali naturali e sostenibili, contribuisce a ridurre l'impatto ambientale e proteggere la salute. I filtri in ceramica rappresentano una soluzione ecologica e duratura per la purificazione dell'acqua.

Questo li rende una scelta sostenibile ed efficiente per chi desidera ridurre l'esposizione ai PFAS senza compromettere la qualità dell'acqua.

Utilizzando queste soluzioni, è possibile proteggere meglio la propria salute e contribuire a ridurre l'inquinamento ambientale causato dai PFAS.