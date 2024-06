Reale Mutua, altro ingresso in gialloblu: arriva Antonio Gallo, protagonista in B e azzurro di 3 contro 3

Nuovo ingresso nella rosa della Reale Mutua Basket Torino: arriva Antonio Gallo, playmaker classe 2000, 189 centimetri e un’annata da protagonista in Serie B. L'ultima stagione, con la casacca della PSA Sant’Antimo, ha visto medie da 14.4 punti di media con 3.4 rimbalzi, 5.5 assist (3° miglior assistman del campionato) e 1.9 recuperi in 34 partite di stagione regolare. Ha chiuso la stagione con il 59% da due punti, 30% da tre e 74% in lunetta. I suoi numeri sono cresciuti durante la postseason: nella serie di playoff persa contro Roseto, ha prodotto 18.3 punti, 6 rimbalzi e 6.5 assist.

Tra le prestazioni registrate da Gallo in questa stagione, spicca sicuramente la tripla-doppia da 23 punti, 10 rimbalzi e 11 assist nel match dello scorso 9 aprile contro la Libertas Livorno, performance con la quale è diventato uno dei soli tre giocatori dei campionati nazionali – insieme a Vangelis Mantzaris e il suo futuro compagno di squadra Matteo Schina – ad aver firmato una tripla-doppia nella stagione appena conclusa.

Nato a Napoli il 31 gennaio 2000, Antonio Gallo è cresciuto nel vivaio della ViviBasket, nella città partenopea. Dopo la trafila delle giovanili e l’esordio da senior a soli 16 anni nelle minors campane con la Megaride, nel 2017/18 arriva la chiamata del Cuore Napoli Basket, con cui fa il suo debutto in Serie A2 collezionando 12 presenze ed altrettanti punti totali. Nella stagione seguente si trasferisce in Serie B a Scauri, con cui chiude a 7.6 punti e 1.7 assist di media. Veste per due anni la maglia della Virtus Arechi Salerno, poi il passaggio a Pozzuoli: qui, Gallo riesce a ritagliarsi un ruolo importante confezionando una stagione da 13.6 punti (56% da due, 40% da tre), 4.5 rimbalzi e ben 6.6 assist (secondo assoluto in tutta la B). Nel 2022/23 il trasferimento a Matelica, dove è compagno di squadra del nuovo lungo gialloblù Fadilou Seck. A Matelica produce 12.4 punti, 4.7 rimbalzi e 3.8 assist.

A Sant’Antimo si conferma protagonista della categoria, con 14 punti, 3 rimbalzi e quasi 6 assist di media. Ora, la chiamata di Torino per dimostrare di essere pronto per il salto in Serie A2.

Dal 2022, inoltre, Gallo fa parte della nazionale italiana nel circuito FIBA 3x3. Ha vestito la maglia azzurra durante i Giochi del Mediterraneo di Orano e in occasione della Nations League e delle qualificazioni alla Europe Cup.

“Sono molto contento di entrare a far parte di un club importante come Basket Torino,” afferma Antonio Gallo dopo aver firmato l’accordo con la società gialloblù. “Sono soprattutto felice di iniziare a lavorare con coach Boniciolli, che ho già avuto modo di conoscere e incontrare di persona. Le mie prime sensazioni sono di entusiasmo e felicità. Personalmente voglio dimostrare il mio valore anche in questa categoria, cercando di dare il massimo in campo e facendo quello che mi verrà richiesto dal coach. Non vedo l’ora di venire a Torino, conoscere i tifosi, i compagni e tutto lo staff di Basket Torino. Sono carico e pronto per iniziare a lavorare”.