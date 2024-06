A Pianezza il 2 luglio incontro con il giornalista Niccolò Zancan

Martedì 2 Luglio presso IL PORTICO di Pianezza, in Via Mazzini 4 incontro con Niccolò Zancan , giornalista dall’età di 23 anni, prima a la Repubblica, poi a La Stampa, di cui è inviato speciale. Scrive storie di strada, violenza ed emarginazione, a presentare il suo ultimo libro "ANTOLOGIA DEGLI SCONFITTI. Cronaca quasi poetica del presente"

Sono vite che si muovono su un piano inclinato. Quando manca la prospettiva, esiste solo il presente, e ci si cade dentro come fosse un precipizio. L'affitto da pagare. La bolletta della luce. Trovare i soldi per il dentista e trovare un senso, un po' di bellezza. Di mese in mese. Un eterno presente. Vite declinanti, senza riparo. Esistono i salvati e gli altri, questo libro è per gli altri. L'ex sindacalista della Cgil picchiata in strada per una questione di principio. L'aspirante giornalista pagato 3,30 lordi a cartella. Il ladro rimasto incastrato nel buco che stava scavando per fare un colpo a Roma. La barista di Portofino il cui stipendio mensile vale 340 bottigliette d'acqua, di quelle bottigliette che lei stessa porta in tavola. In un tempo in cui conta soltanto chi vince, e la vittoria consiste nell'arricchimento e nella notorietà, tutti gli altri perdono. E perdono anche il diritto alla soddisfazione, alla bellezza, alla pace. È saltato il paradigma che sorreggeva il secolo scorso. Niccolò Zancan racconta storie vere del nostro tempo, con l'urgenza della cronaca e la penna della poesia.