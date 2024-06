Feste di Luglio a Rapallo: Gruppo Sangiovanni e Savini Momenti d’Autore organizzano le serate “Incanto e Magia” a Villa Porticciolo

In occasione delle Feste di Luglio di Rapallo (1, 2 e 3 luglio), celebri per i loro incredibili spettacoli pirotecnici, il Gruppo Sangiovanni e Savini Momenti d’Autore (divisione eventi dello storico ristorante Savini 1867 di Milano) organizzano le serate “Incanto e Magia” presso la splendida cornice di Villa Porticciolo.

Situata sul Lungomare di Rapallo e affacciata sull’incantevole Golfo del Tigullio, Villa Porticciolo offre dalla sua terrazza una vista unica sui fuochi d’artificio che nelle tre serate illumineranno i cieli di Rapallo.

A partire dalle 18.30, gli ospiti potranno immergersi in un’atmosfera magica e gustare un delizioso aperitivo “mare e terra”, con svariate proposte, adatte a tutti i gusti, come la selezione di ostriche Gillardau e Belon, il gambero rosso Carabineros e gli scampi di Sicilia prima scelta, oppure il foies gras al torchòn con composta di cedro, il carpaccio di Fassona marinato al moscobado e il vitello al punto rosa con salsa tonnata e capperi in fiore. Il tutto accompagnato da un raffinato Franciacorta Brut Cuvèe Prestige Cà del Bosco.

A seguire, gli ospiti potranno degustare sulla terrazza una cena gourmet preparata con ingredienti di altissima qualità, con proposte pensate per chi ama il pesce, ma anche opzioni di terra o vegetariane, oltre a un menu dedicato ai più piccoli.

Durante la serata, l’intrattenimento musicale creerà l'atmosfera perfetta per completare questa esperienza indimenticabile. E per concludere in bellezza, uno sfolgorante spettacolo di fuochi d'artificio illuminerà la notte, regalando emozioni uniche a tutti i presenti. Per Info www.savinimomentidautore.it