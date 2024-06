Al Sermig la cerimonia di premiazione della IX edizione del PEF, il Premio Eccellenza Formazione dell'Associazione Italiana Formatori

La cerimonia di premiazione della IX Edizione del PEF Premio Eccellenza Formazione, si è tenuta giovedì 27 giugno, a Torino, al Sermig-Arsenale della Pace.

Il PEF è la più prestigiosa iniziativa dell’Associazione Italiana Formatori, con la quale AIF porta all'attenzione dei formatori stessi, delle aziende, dell'economia e della società le eccellenze della Formazione e le innovazioni metodologiche messe in campo per affrontare le nuove sfide, create dalla complessità del mondo contemporaneo e dal progresso tecnologico e scientifico.

Alla cerimonia sono intervenuti la presidente AIF Beatrice Lomaglio, la responsabile PEF Emanuela Truzzi, la vicesindaca della Città di Torino Michela Favaro, l'assessore regionale al Bilancio, Finanze, Programmazione Economico Finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle Attività Produttive e delle Piccole e Medie Imprese Andrea Tronzano.

Sul palco a presentare il giornalista Orlando Ferraris, titolare dell'Agenzia Zip, che segue l’Associazione Italiana Formatori nell’organizzazione del Premio.

I progetti formativi candidati al PEF sono stati presentati da PMIlkjpoi mmultinazionali, società di formazione e Business School , associazioni e formatrici/ori.

Sono stati premiati i primi tre classificati per le sei aree tematiche in concorso: Ambiente Etica e Responsabilità sociale; Comunicazione e Cultura; Economia Processi Produttivi e Sostenibilità; Digitale e Nuove Tecnologie; Organizzazione e Risorse Umane; Salute Sicurezza e Benessere Organizzativo.

E' stato assegnato il premio presidenza AIF e diverse Menzioni ai progetti meritevoli di attenzione, scelte dai presidenti delle varie giurie e dai giurati.

"Il PEF rappresenta un importante osservatorio sulla realtà della formazione – ha detto la presidente AIF Beatrice Lomaglio – ogni anno i tanti progetti candidati offrono all’associazione una chiave di lettura sull’evoluzione del settore in termini di temi affrontati, strumenti, metodologie".

"La formazione è passaggio di idee per costruire contenuti e condividere valori", ha sottolineato la responsabile del Premio, Emanuela Truzzi, presentando la pubblicazione Speciale dedicata alla IX edizione del PEF: "Per scoprire tutti i progetti formativi che hanno partecipato ed essere ispirati a dare il meglio nella nostra straordinaria professione di formatrici e formatori".

Ernesto Olivero, fondatore del Sermig-Arsenale della Pace di Torino, ha scritto nell'introduzione allo Speciale PEF IX edizione: "Bisogna educarsi ed educare, accettare un metodo di formazione chiaro. Io lo condenso nell’aiutare le nuove generazioni a dire i sì e i no che contano nella vita. Dire no all’egoi- smo, a ogni dipendenza e ingiustizia. Dire sì a ideali grandi, alla concretezza dell’amore, alla felicità che passa dal 'fare felici gli altri'. Chi sperimenta questo si renderà conto che la giovinezza non è una questione di età. È di chi è e sceglie con un sì di rimanere giovane per sempre".

Sintesi e approfondimenti sulle progettualità candidate sono state inserite nello Speciale cartaceo e web dedicato al PEF, che sarà pubblicato da luglio sul sito web AIF www.associazioneitalianaformatori.it .

AIF è un’organizzazione senza scopo di lucro, fondata nel 1975, alla quale aderiscono oltre 2000 consulenti e dirigenti aziendali in tutta l’Italia, professionisti della formazione, delle strategie organizzative e dei processi di apprendimento e sviluppo della Persona. Da quasi mezzo secolo AIF supporta il processo di evoluzione della formazione nel nostro Paese e si confronta con partner internazionali con i quali, autorevolmente, interagisce. L’Associazione organizza un importante Convegno Annuale e innumerevoli incontri tematici e gratuiti per approfondire le metodologie e le pratiche formative.