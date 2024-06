Chivasso: arriva la “Notte dei Saldi”!

Anche a Chivasso parte il periodo dei saldi estivi

Le Grandi occasioni si potranno trovare a partire da sabato 6 luglio 2024, nei negozi aperti fino alle 23:30, accompagnati da animazione e gruppi musicali in via Torino, via Roma, via Borla e alla Quintana del Cedro a cura dei commercianti!

Nelle vie del centro, musica e shopping con l’impianto di filodiffusione del Duc Chivasso.

Il programma dettagliato degli eventi:

In Via Torino angolo via Borla: MOONLIGHT SWING a cura di Tezenis

In Via Borla: HOSHI con Stefano Pitasi a cura di Charme Abbigliamento

In Via Torino: DJ PRICE a cura dei commercianti di via Torino - Borgo Vercelli

Alla Quintana del Cedro: APERITIVO in musica con Nico a cura della Caffetteria il Cedro

In Via Roma: ANIMAZIONE tutti pazzi per Via Roma con animazione a cura dei commercianti e la filodiffusione a cura del Distretto del Commercio!

È un’iniziativa di Confcommercio Ascom Torino e Provincia e Ascom Chivasso con il patrocinio ed il sostegno della Città di Chivasso.