A Ivrea l'esposizione fotografica “San Savino Mestieri e Storia”

Edizioni Pedrini presenta la sua partecipazione alla Patronale di San Savino che si tiene nei giorni di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio 2024 sotto le arcate di piazza Ottinetti a Ivrea. Questa tradizionale celebrazione è uno degli eventi più significativi per la Città e tutto il territorio del Canavese. E di conseguenza la nostra Casa Editrice è orgogliosa di essere parte di questa kermesse da oltre un decennio. Durante la Patronale sarà allestita un’esposizione fotografica dal titolo “San Savino Mestieri e Storia”: si presenterà una serie di immagini selezionate di Fulvio Lavarino, Giovanni Torra, Paolo Ghiggio e Eporedia 2004. La mostra sarà visitabile a partire da venerdì 5 luglio dalle ore 19.00 fino a tutta la giornata di domenica 7 luglio. Edizioni Pedrini, pur essendo in Valle D’Aosta, ha da sempre mantenuto un forte legame con il Canavesano, a testimonianza delle numerose iniziative promosse nel corso degli anni. Tra le tante ricordiamo l’annullo filatelico del 2017 da noi sponsorizzato in collaborazione con Poste Italiane sul libro “San Savino e i Custodi della Memoria”. Il volume esplora le origini della celebrazione attraverso le testimonianze di Federico Perinetti e Aldo Bessero fino alle riflessioni del Vescovo Cerrato e degli “Amis’d Piassa d’la granaja”. Questo volume include una ricca documentazione fotografica con i migliori manifesti dell’evento e tutte le immagini dei Priori e delle Priore dal 2004 al 2019. Durante l’esposizione fotografica, al banco dell’accoglienza, sarà disponibile una selezione di libri su Ivrea e il Canavese. Tra questi l’ultima opera di Luciana Banchelli intitolata “Una volta c’era Ivrea e Canavese”, nella quale si raccontano i diversi “mestieri della memoria”. Maggiori informazioni al numero 3939988875) - www.edizionipedrini.com.